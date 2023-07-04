وأكد قائد اللواء الـ7 لقوات الكوماندوز الرائد مهد إيما - فى تصريح، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن ذلك جاء في عملية عسكرية مخططها نفذتها الكتيبة الـ18 للجيش الوطني بين منطقتي "عيل حاجي" و"عيل طيجتار" التابعتين لمدينة "غلعد"، مضيفا أن القوات نجحت في تفكيك ألغام أرضية زرعتها مليشيات الخوارج لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وفي سياق متصل تمكنت القوات الخاصة لأجهزة الأمن والمخابرات الصومالية من القضاء على عنصر من ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة.. وأوضحت القوات أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية مخططة جرى تنفيذها في قرية "معلنكا" الواقعة بين مدينتي "بريري" و"سبيد" بمحافظة شبيلى السفلى؛ حيث استولت القوات خلال العملية على الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابي.

وكثفت القوات الأمنية مؤخراً من عملياتها الرامية إلى مواجهة الأفعال الإجرامية التي تنفذها ميليشيات الخوارج.