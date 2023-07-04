الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى ومجابهة انتهاكاته

بيشوى رمزى

اتخذ مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين عدة قرارات في إطار جلسته التي انعقدت اليوم الثلاثاء في اجتماع طارئ لبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.

ودعا المجلس إلى تحرك عربي عاجل من خلال اللجنة الوزارية العربية المفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بين مهام أخرى، بهدف تحرك عربي دبلوماسي عاجل من خلال مجالس السفراء ألعرب وبعثات الجامعة العربية من أجل التواصل عبر القنوات الرسمية مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم لانهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته واجراءاته وممارساته العدوانية.

وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق روما فيما يخص التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على المدن والقرى والمخيمات وقتل المدنيين والمسعفين والصحفيين والتهجير القسرى، ومطالبة المحكمة بدراسة كل الخيارات لممارسة ولايتها القضائية فى أرض فلسطين المحتلة لإنجاز التحقيق وتوفير كل الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق ذلك.

وحث المجلس المجتمع الدولي دولا ومؤسسات على حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة من شأنها تنفيذ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، وكذلك حث الأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المجلس المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح للجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في عام 2021، بالدخول إلى أرض فلسطين المحتلة وممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات التي ترتكب عليها.

وأعرب المجلس عن دعمه لكل القرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطينى بما في ذلك الاعتداء على مخيم ومدينة جنين.

وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة المقبلة للمجلس، كما قرر الإبقاء علي المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مضامين القرار.