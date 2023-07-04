التعليم تهنئ أوائل الدبلومات الفنية هاتفيا.. وإعلان النتيجة غدا

كتب محمود طه حسين

تجرى قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالاً هاتفياً اليوم، لتهنئة أوائل الدبلومات الفنية 2023، فى جميع التخصصات زراعي وصناعي وتجاري وفندقى، وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على أن يتم اعتماد وإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2023 غدا الأربعاء من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مؤتمر صحفى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.