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التشديد على بوابات لجان الثانوية العامة لمنع دخول الهواتف والساعات الذكية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:43 ص
التشديد على بوابات لجان الثانوية العامة لمنع دخول الهواتف والساعات الذكية تفتيش الطلاب
كتب سيد الخلفاوى

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شددت لجان الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، على منع دخول الهواتف للجان او وسائل الاتصال الأخرى، مثل الساعة الإلكترونية، بالتزامن مع دخول الطلبة لمقر اللجان، لأداء امتحان الاستاتيكا، وستخدم المراقبون عصا الكشف عن المعادن فى تفتيش الطلبة، والتفتيش الذاتى، كما يتم الكشف على حرارة الطلاب باستخدام أجهزة الكشف على الحرارة عن بعد. 
 
ويؤدى اليوم طلبة الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية، فى فرع الاستاتيكا، و حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان الثلاثاء، أما الفرع الثانى للمادة وهى مادة الديناميكا يؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.
وأشارت الوزارة إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لهما 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.
 
وتابعت الوزارة، أن طلاب شعبة علمى رياضيات وصل إلى 98 ألفا و650 طالبا وطالبة، فيما وجهت الوزارة رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.
 
 

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