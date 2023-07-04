اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:33 ص
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يدمر مختبرا يحوى مئات العبوات الناسفة في جنين

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يدمر مختبرا يحوى مئات العبوات الناسفة في جنين انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى فى جنين
وكالات

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ضبط جيش الاحتلال الإسرائيلي مختبرا احتوى على المئات من العبوات الناسفة، وعبوات أرضية شديدة الانفجار بالإضافة الى بؤرة تضمنت وسائل قتالية وأمشاط ذخيرة وبندقية من نوعM4 خلال العملية العسكرية في جنين، وفقا لبيان الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فقد تم العثور على 10 عبوات ناسفة تزن الواحدة منها 30 كغم تم تفجيرها داخل معمل المتفجرات وهي من النوع الذي استخدم في تفجير آلية النمر منذ أسبوعين.

وقال البيان: "في الساعات الأخيرة نشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية أخبارًا كاذبة وإشاعات مفادها بأن الجيش أمر بإخلاء مخيم جنين من سكانه. هذه التقارير عارية عن الصحة!"

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم إخلاء 3000 فلسطيني من مخيم جنين والعدد في ازدياد مع تهديد الجيش الإسرائيلي بتدمير المخيم.

 

 


فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

عبوات ناسفة

اخبار فلسطين



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