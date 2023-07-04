الإحصاء: 23.8% ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر أبريل 2023

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجز فـى الميـزان التجارى 2.33 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 1.89 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 23.8٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 44.9٪ حيـث بلغـت 3.03 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 5.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6٪، فواكه طازجة بنسبة 58.8٪، البترول الخام بنسبة 48.2%، ملابس جاهزة بنسبة 34.1 ٪.

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 568.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 35.6٪ ، بصل طازج بنسبة 65.8 ٪ ، منتجات البان بنسبة 1.4 % ).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 27.4٪ حيـث بلغت 5.36 مليار دولار خلال شهــر أبريل2023 مقابل 7.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا قمح بنسبة 1.4% ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 2.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 33.6 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 52.4%، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 13.8 %، ذرة بنسبـة 61.3٪، الغاز الطبيعى بنسبة 16.6%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.2 % ).