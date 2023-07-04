الأولى على الدبلومات الفنية "سياحة وفنادق": أحلم بأن أكون دكتورة جامعية

المنوفية - محمد فتحى

حالة من السعادة سيطرت على منزل الطالبة ندى أيمن عشرى الحاصلة على المركز الأولى فى الدبلومات الفنية سياحة وفنادق بمجموع 96 %.

وتقول ندى أيمن عشرى الحاصلة على المركز الأولى فى الدبلومات الفنيه سياحة وفنادق بمجموع 96 %، تلقيت خبر حصول على المركز الأول من اتصال تليفونى من نائب وزير التربية والتعليم الفنى منذ قليل ولم أتوقع حصولى على المركز الأول ولكنى بذلت جهدا كبيرا طوال العام الدراسى منذ بدايته وحتى نهايته.

وتضيف ندى أيمن عشرى أتوجه بالشكر لله أولا ثم والدى ووالدتى ومعلمى المدرسة الذين بذلوا معى مزيدا من الجهد والتعب طوال أيام الدراسة.

وتؤكد الحاصلة على المركز الأولى فى الدبلومات الفنيه سياحة وفنادق: هدفى استكمال دراستى والالتحاق بكلية السياحة والفنادق وتحقيق حلم لكى أكون دكتورة جامعية بكلية السياحة والفنادق.