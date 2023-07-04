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ارتياح وسعادة بين طلاب الثانوية العامة بالدقهلية بعد امتحان الاستاتيكا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:08 م
ارتياح وسعادة بين طلاب الثانوية العامة بالدقهلية بعد امتحان الاستاتيكا طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية
الدقهلية - محمد الحبشى

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أدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى "رياضيات" بمحافظة الدقهلية، امتحان مادة الاستاتيكا، اليوم الثلاثاء، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين اللجان.
 
وأعرب الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، موضحين أنه ضم 20 سؤالًا بينهم 18 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى جاء أغلبهم سهلًا وفى مستوى الطالب المتوسط.
 
وأكد الطلاب أن الامتحان كان مباشرًا ومن المنهج الدراسى ولم يخرج عن التوقعات، باستثناء بعض النقاط التى كانت تحتاج لوقت أطول للتفكير والإجابة عليها.
 
وفى سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، فى بيان له، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة العام الحالى لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددًا على أنه يواجه بكل حسم أى محاولة لعرقلة الإجراءات التى تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، قائلا: لا تستر على أى فساد ونواجه بمنتهى الحسم أى محاولات تعيق الجهود التى بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات. 
 
وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو الجارى، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا وأدى فيها الطلاب الامتحان اليوم الثلاثاء، أما الفرع الثانى للمادة وهى مادة الديناميكا ويؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.
 
 
طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (1)
طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (1)

طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (2)
طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (2)

طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (3)
طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (3)

طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (4)
طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (4)

طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (5)
طلاب الثانوية العامة علمى رياضة بالدقهلية (5)

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

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