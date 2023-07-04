إنشاء عيادات للمرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وضمور العضلات بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية نادية الفرماوي، عضو المجلس القومي للمرأة وممثل كرسي الإعاقة بالمجلس، وأحمد عجاج مسئول حملة مرضى ضمور العضلات بمحافظه المنوفية لتوجية التهنئه لرئيس الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وجه الوفد الشكر إلي الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة علي ماتقدمه الجامعة من خدمات في كل المجالات ورعاية صحية لمواطني المحافظة.

وأكد القاصد علي حرص الجامعة علي تقديم الدعم لأهالي المحافظة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لهم مشيرًا إلي أن المستشفيات الجامعية أنشأت العديد من العيادات التخصصية الجديدة لرعاية المرضي والمساعدة في التشخيص والكشف المبكر عن العديد من الأمراض.

وأعلن رئيس الجامعة انه كلف عميد كلية الطب بتشكيل لجان لإنشاء عيادات متخصصة في التخصصات المختلفة للمرضي من ذوي الإحتياجات الخاصة ومرضي ضمور العضلات، مؤكدًا أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تلبية احتاجات المرضي بالمحافظة وإضافة خدمات طبية جديدة بالمستشفيات الجامعية والمدينة الطبية الجديدة التي سيتم إنشائها علي مراحل.