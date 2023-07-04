إعلان نتائج البرامج المميزة بكلية التجارة جامعة قناة السويس. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد نتائج المستوى الأول والثاني والثالث بالبرامج المميزة بكلية التجارة - برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، و برنامج نظم المعلومات و الأعمال BIS، وبرنامج شعبة اللغة بنظام الساعات المعتمدة CH - هذا وأشاد رئيس الجامعة بسرعة ودقة إعلان ورصد النتائج، والتي تم إعلانها عبر الخدمة الصوتية وبرنامج ابن الهيثم قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة.

وفي سياق متصل، أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن النسبة العامة للنجاح ببرنامج الـFMI بلغت% 100 بالثلاث مستويات، وكذلك بلغت النسبة %100 ببرنامج الـBIS، بينما جاءت النسبة العامة للنجاح بالمستوى الأول لبرنامج %CH 99.3 للمستوى الأول، و %100 للمستوى الثانى ، والثالث ( شعبتي المحاسبة - وإدارة الأعمال ).. مُقدماً التهنئة للطلاب بالنجاح، والشكر لكلية التجارة على سرعة إعلان النتائج ودقتها.

فيما أوضحت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة النتائج تفصيلاً والتي جاءت كالتالي ببرنامج ال FMI المستوى الأول وعددهم 59 طالب وطالبة، حصل طالب على تقدير عام ممتاز، و 11 على تقدير عام جيد جدا، و31 على تقدير عام جيد، و 16 مقبول ، أما المستوى الثانى وعددهم 58 طالب وطالبة حصل منهم 12 طالب وطالبة على تقدير عام امتياز، و 24 على تقدير عام جيد جدا ، و20 على تقدير عام جيد، و طالبان على تقدير عام مقبول ، وبالمستوى الثالث وعددهم 58 طالب وطالبة حصل 9 على تقدير عام ممتاز، و 32 على تقدير عام جيد جدا، و 17 على تقدير عام جيد .

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن نتائج برنامج الـBIS جاءت إحصائياتها كالتالي: المستوى الأول وعددهم 174 طالب وطالبة، حصل منهم على تقدير عام ممتاز 12 طالب وطالبة، و 52 على تقدير عام جيد جدا، و 72 على تقدير عام جيد، و 38 على تقدير عام مقبول.

وفي المستوى الثاني وعددهم 183 طالب وطالبة، حصل 17 على تقدير عام ممتاز، و 76 على تقدير عام جيد جدا، و77 على تقدير عام جيد، و 13 على تقدير عام مقبول.

أما نتائج المستوى الثالث وعددهم 95 طالبا وطالبة، فقد جاءت كالتالي : 18 طالبا وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز، و 56 على تقدير عام جيد جدا، و21 على تقدير عام جيد.

وببرنامج الـCH جاءت نتائج المستويات الثلاث، وفق ما صرح به الدكتور محمد أبو العلا منسق عام البرامج المميزة، كالتالي: المستوى الأول وعددهم 148 طالبا وطالبة، حصل 11 طالبا وطالبة على تقدير عام ممتاز، و 33 على تقدير عام جيد جدا، و 44 على تقدير عام جيد، و 59 على تقدير عام مقبول.

أما المستوى الثاني وعددهم 145 طالبا وطالبة، حصل منهم 16 على تقدير عام ممتاز، و 48 على تقدير عام جيد جدا، و 59 على تقدير عام جيد، و 22 على تقدير عام مقبول.

وأضاف الدكتور محمد أبو العلا، أن نتائج المستوى الثالث شعبة المحاسبة وعددهم 45 طالبا وطالبة، حصل منهم 22 على تقدير عام ممتاز و 16 على تقدير عام جيد جدا و 7 على تقدير عام جيد ، أما شعبة إدارة الأعمال وعددهم 11 طالب وطالبة حصل منهم طالب على تقدير عام ممتاز و 6 طالب وطالبة على تقدير عام جيد جدا ، 4 جيد .