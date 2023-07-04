إصابة 7 أشخاص فى حريق بشقة سكنية بمدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 7 أشخاص باصابات متفرقة، اثر وقوع حريق داخل شقة سكنية بمدينة الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية ومعرفة اسباب الحريق.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة، يفيد نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بشارع باتا وسط مدينة الغردقة، على الفور تم اخطار مرفق اسعاف البحر الأحمر، وانتقلت لمكان الحريق سيارات الحماية المدنية والاسعاف .

وتبين أن الحريق نشب بوحدة سكنية فى الطابق الثالث بشارع باتا، واسفر عن اصابة 7 أشخاص، وأن حالتهم متفرقة، وبينهم طفلين، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج .

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل ان يمتد للوحدات السكنية الأخرى، وجارى معرفة أسباب الحريق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادث .