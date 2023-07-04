اليوم السابع
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إصابة 5 من أسرة واحدة فى انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:10 ص
إصابة 5 من أسرة واحدة فى انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، وذلك بعد انفجار اسطوانة غاز داخل مسكن فى قرية الألف التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة التخصصي.
 
وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الألف التابعة لمركز شربين لمأمور مركز شرطة شربين يفيد بانفجار أنبوبة غاز داخل شقة بالقرية ووجود مصابين.
 
انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انفجار أنبوبة غاز داخل شقة بالقرية، تم السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى المنزل والمنازل المجاورة  .
 
أسفر الانفجار عن إصابة كلا من عبدالجواد عطيه عبدالهادي الشيخ، 60 عامًا، وشقيقته "فتحيه"، 60 عامًا، وإعتماد محمد يونس الشيخ، 40 عامًا، ومحمد يوسف عطيه الشيخ "، عمر عامان ، ومحمد أحمد الشيخ.
 
جرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى شربين المركزي وتحويلهم لمستشفى المنصورة التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

انفجار أنبوبة بوتوجاز

مركز شربين



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