اليوم السابع
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إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:27 ص
إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري ميدوم بإتجاه القاهرة.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الواسطي المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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