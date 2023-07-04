اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 05:49 م
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إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات فى المعادى

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:25 م
إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات فى المعادى حادث تصادم 3 سيارات
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق فى المعادى وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.
 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى المعادى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.
 
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أمن القاهرة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

المعادى



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