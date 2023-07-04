إصابة طفل فى حادث سيارة ملاكى بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة الطفل زياد ناصر جودة بإصابات خطيرة بعدما صدمته فتاة بسيارتها خلال وجوده داخل سايبر مجاور لمنزله، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعى في حالة خطرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وإصابة طفل يدعى زياد ناصر جودة، 14 عاما بإصابات خطيرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين قيام فتاة خلال قيادتها سيارة خاصة بها بالاصطدام ببوابة منزلها الكائن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، واصطدامها بسايبر مجاور لمنزلها كان موجودا به المجنى عليه مما تسبب له في إصابات خطيرة بجميع أنحاء الجسد، وكشفت التحريات أن الفتاة سنها صغيرة وكانت تتعلم قياة السيارة.

جرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي بحالة مرضية خطيرة، وتم حجزه بالرعاية المركزة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال المشكو في حقها.