إسبانيا تثق بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن الهجرة واللجوء خلال رئاستها للمجلس الأوروبي

فاطمة شوقى

تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن إمكانية التوصل إلى "حلول وسط من أجل إحداث تفاهم متوازن "من أجل المضي قدما في ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.

وأضاف، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمدريد بمناسبة بدء رئاسة إسبانيا الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تستمر إلى نهاية العام الحالي "الرئاسة السويدية قامت بعمل رائع ورغبتنا، كحكومة إسبانيا، هي البناء على ما تم تحقيقه بالفعل والتوصل إلى حلول وسط تسمح لنا باتفاق متوازن نشعر بأننا ممثلين فيه جميعًا"، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأضاف سانشيز: "لدى إسبانيا اهتمام خاص، مثل البلدان الأخرى التي تتعرض للتحركات الأولية" للمهاجرين جنوب البحر الأبيض المتوسط، "عندما يتعلق الأمر بتعريف معنى التضامن المرن"، وقال "لكن على أي حال أعتقد، من وجهة نظر المفوضية والمجلس الأوروبي أن ما يمكننا القيام به خلال الرئاسة الدورية هو الاقتراب من وجهة نظر بناءة وبناء جسور لإكمال اتفاق إيجابي للجميع".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني "في نهاية الأمر، أعتقد أن الشيء الأهم هو ألا نغفل عن حقيقة أن التحدي الذي تمثله الهجرة غير النظامية يجب أن يقودنا إلى استجابة أوروبية مشتركة، وليس إلى رد يمثل مجموع مواقف وطنية".