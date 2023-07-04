اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:58 م
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إزاى تحافظ على صحة جهازك الهضمى والأمعاء

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:00 م
إزاى تحافظ على صحة جهازك الهضمى والأمعاء الجهاز الهضمى
كتبت نهير عبد النبى

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الجهاز الهضمى من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالعديد من العوامل سواء تناول أكل غير صحى أو التوتر وغيرها من العوامل، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتحسين صحة الأمعاء والجهاز الهضمى.

 

نصائح لتحسين صحة الأمعاء

- تجنب التوتر

التوتر له تأثيرات سلبية على صحة الأمعاء، خاصةً عند الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبى، لذلك ينصح بتجنب الضغط النفسى والسيطرة عليه عن طريق ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق، تناول المشروبات العشبية المهدئة للأعصاب.

 

- النوم الجيد

يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، يتراوح من 6 إلى 8 ساعات كل ليلة، لأن السهر من العادات الخاطئة التى تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء.

 

- تناول الطعام ببطء

من الضرورى أن نتناول الوجبات اليومية ببطء، لضمان مضغ الطعام جيدًا، ومن ثم عدم مواجهة المعدة والأمعاء أى صعوبات فى هضمه وامتصاصه.
 

- تقليل السكريات والدهون

للحفاظ على صحة الأمعاء ينبغى التقليل من الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، لأن الإفراط فيها يشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمى.
 

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تمثل الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، أهمية كبيرة لصحة الأمعاء، لأنها تساهم فى تحسين حركتها.

 


الامعاء

الصحة

الالياف

جهاز هضمى



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