أسباب مختلفة لاحمرار القدمين عند الوقوف وطرق الوقاية منه

كتبت نهير عبد النبى

احمرار القدمين عند الوقوف لفترات طويلة من أبرز المشكلات التى يعانى منها البعض ما يسبب التوتر والقلق الشديد، وحسب ما ذكره موقع helthy فإن هناك بعض العوامل والأسباب التى تسبب احمرار القدمين عند الوقوف وهى:

-قد يعاني بعض الأشخاص من التحسس تجاه بعض الأشياء، مثل النباتات أو المواد الكيميائية، وبالتالي يحدث احمرار القدم فور الوقوف عليها، مما يتطلب الابتعاد عنها، وتجنب التعرض إليها بشكل مستمر للحد من أي مضاعفات.

- ضعف الدورة الدموية يمكن أن يتسبب ضعف الدورة الدموية في التأثير السلبي على القدمين، وبالتالي احمرار الجلد فور الوقوف، وتزداد الأعراض عند الوقوف لفترات طويلة إلى جانب التورم الشديد وعدم القدرة على المشي، لذلك يجب العمل دائمًا على علاج ضعف الدورة الدموية.

- إصابات القدم يمكن اعتبار احمرار القدمين عند الوقوف أحد العلامات التي تكشف وجود مشكلة في القدمين، سواء في العظام أو الأربطة أو الأوتار، مما يتطلب الاستشارة السريعة للطبيب المختص، خاصة إذا استمر ذلك لأكثر من يومين.

- العدوى العدوى هي أحد الأسباب وراء احمرار القدمين، فمن الممكن أن يصاب الأشخاص بعدوى البكتيريا، وغالبًا ما يحدث ذلك للأطفال، مما يتطلب العلاج السريع لتجنب تفاقم المشكلة وتكوين خراج.

وهناك مجموعة من النصائح التي تساعد على علاج احمرار القدمين أثناء الوقوف، وتشمل ما يلي:

- ارتداء أحذية مناسبة.

- استعمال الكريمات الموضعية التي يصفها الطبيب المختص.

- غسل القدمين وتجفيفها جيدًا.

- الحرص على شرب كمية كبيرة من السوائل.