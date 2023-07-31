"‫بيطرى الإسكندرية" تنظم 9 قوافل لخدمة قرى المحافظة

كتبت أسماء نصار

نظمت مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 9 قوافل طبية بيطرية لخدمة أهالي قرى أبيس بمحافظة الإسكندرية.

يشار الى أن مصر حققت انجازات هامة في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية، ففي مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 2970 قافلة بيطرية في كل قرى مصر، كما تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.