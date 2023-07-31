وكيل تعليم كفر الشيخ: تعميم تجربة الأكاديمية الرياضية بمدارس المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه قرر تعميم التجربة الناجحة التي شهدتها مدرسة هدى شعراوي للتعليم الأساسي، بإنشاء أكاديمية رياضية، تابعة لمديرية التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم، تضم الأطفال من عمر 8 سنوات لـ 14سنة، لتأهيلهم رياضياُ، وتدريبهم.

وأضاف عبدالله لـ " اليوم السابع"، سيتم إنشاء أكاديمية رياضية بمدرسة بكل إدارة تعليمية، ليكون لدينا 13 أكاديمية رياضية، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك، مشيراً أنها فرصة لتوفير بيئة آمنة للأطفال لقضاء 3 ساعات لمدة 3 أيام كل أسبوع، لقضاء وقت مميز مع زملائهم، إضافة لتأهيل الأطفال، للعب في أندية كبرى، يكون من بينهم محمد صلاح، ومحمود تريزيجية، ومحمد الشناوي، وغيرهم من اللاعبين المتميزين.

وقال عبدالله، إنه يناشد أولياء أمور الأطفال بتوجيه أبنائهم لتلك الأكاديميات لأنها تابعة للوزارة، ويدرب بها مدربين معتمدين وهم معلمي التربية الرياضية بالمدارسة، تم اختيارهم، كخبراء يقدمون كافة الخبرات المتعددة لهم للأطفال.