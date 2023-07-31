وفاة برلسكونى تؤثر على قوة حزب فورزا وتوقعات بتراجعه قبل الانتخابات الأوروبية

كتبت ـ فاطمة شوقى

أثر وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وزعيم فورزا إيطاليا ، سيلفيو برلسكوني ، في 12 يونيو، على الحزب، حيث يمكن ملاحظته بالفعل في الدعم الانتخابي لتشكيل يمين الوسط بتخفيض 0.3 نقطة قبل الانتخابات الأوروبية المقررة بحلول عام 2024.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا " الإيطالية، إلى أنه وفقًا لاستطلاع نوايا التصويت للأوروبيين ، سيحصل حزب فوزرا إيطاليا على تأييد 7.2٪ من الناخبين مقارنة بـ 7.5 التي سجلتها قبل أسبوعين فقط، وهذا دعم يبقيه بعيدًا عن حزب جيورجيا ميلوني ، فراتيلي ديتاليا، و يسجل حزب المحافظين نسبة تأييد بلغت 29.2٪ ، أي ما يقرب من نقطة كاملة عن الاستطلاع السابق في 17 يوليو ، ما يعني أن حزب رئيس الوزراء الحالي لم يبلغ ذروته ويستمر في النمو.

أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي بارتيتو ديموقراطيكو، فهو متأخر جدًا بنسبة 19.6٪ من التأييد الانتخابي ، أو أقل بأربع نقاط مما كان عليه في الاستطلاع السابق.

وفقًا لاستطلاعات الرأي، تواصل أحزاب يمين الوسط قيادة التصويت في إيطاليا ، لذا فإن الأشهر التي قضاها جيورجيا ميلوني في السلطة لم تنهك الائتلاف الحاكم، على الرغم من الخلافات والهجمات العديدة من اليسار، على الصعيدين الداخلي والدولي.

وأدت وفاة برلسكونى على أى حال إلى ابطاء نمو حزب فورزا إيطاليا، وهو الحزب الذى نجح بدخوله فى الحكومة فى ايقاف الاتجاه الهبوطى لسنوات، مما جعله المرجع الكبير لورثة التاريخ.

ويوجد على الطرف الأخر على اليمين، رابطة الشمال، وهو الذى شهد أيضًا انخفاض دعمه بمقدار 0.2 نقطة. الآن سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان النمو المستمر لأخوة أيطاليا فراتييلى ، ويسمح بالحفاظ على عضلة كتلة يمين الوسط في إيطاليا.