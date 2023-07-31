وزير الصحة يدعم مستشفى قنا العام باستشاريين للقضاء على قوائم الانتظار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، موافقه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، توفير 4 استشاريين قلب من جامعة قناة السويس للقيام بعمليات القسطرة القلبية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام ، وذلك استجابة من وزير الصحة لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أثناء زيارته لمحافظة قنا.

وأضاف الداودي، أن هذا القرار سوف يسهم في القضاء علي قوائم الانتظار وإنهاء معاناة المرضي وإجراء جميه عمليات القسطرة القلبية خلال 4 ايام بدءا من بعد غدا الأربعاء بمستشفى قنا العام.

ووجه محافظ قنا الشكر، للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدورهم في تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات الطبية المتخصصة والرعاية الصحية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية .