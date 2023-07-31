وزير الزراعة يبحث إجراءات تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة فى الوزارة

كتبت أسماء نصار

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم بتفقد بعض البرامج البحثية لإنتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعية ووجه ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية التي تتواكب مع التيارات المناخية وتسهم في ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

ووجه القصير أيضا باستخدام أساليب الري الحديثة بكل المحطات البحثية والأراضي التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية .

وعقد وزير الزراعة اجتماعاً مع قيادات الوزارة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الاحمال وترشيد استهلاك الطاقة حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات بهذا الشأن ومنها ترشيد استخدام المصاعد وتخيف الإضاءة وأجهزة التكييف وبما لا يخل بحسن سير انتظام العمل كذلك تخفيف العمالة اعتباراً من يوم الاحد القادم بالنسبة للإدارات التي لا تتعامل مع الجماهير.

وأكد القصير، أن كل قيادة مسئولة عما يخصها في تنفيذ هذه التوجيهات كلاً في نطاق اختصاصه بالإضافة إلى متابعة تنفيذ ذلك في كل الإدارات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع وجه ايضا وزير الزراعة الاهتمام بملف رفع كفاءة الأصول حتى تحقق الاهداف المرجوة منها سواء في تحقيق إيرادات للدولة او توفير فرص عمل للشباب .

واختتم القصير توجيهات بأن الدولة في ظروف تحتاج من الجميع العمل باخلاص وتفاني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.