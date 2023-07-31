وزير التعليم: 91.5% نسبة النجاح في المدارس الخاصة لغات

كتبت – مرام محمد

كشفت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إحصاء شهادة إتمام الثانوية العامة 2022/2023 حسب نوعية المدارس، وذلك على النحو التالي:

-النسبة المئوية للنجاح في الثانوي العام بلغت 84.0%.

-النسبة المئوية للنجاح في المدارس الرسمية لغات 88.6%.

-النسبة المئوية للنجاح في مدارس الخاص معان 90.4%.

-النسبة المئوية للنجاح في المدارس الخاصة لغات 91.5%.

-النسبة المئوية للنجاح في مدارس المنازل وخدمات 52.0%.

جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح ودرجات أوائل الثانوية العامة والمجاميع التكرارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وفيما يلي أسماء الأوائل :

اوائل الشعبة الادبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

وبالنسبة لاوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية

وجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

بينما جاء ادهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية