وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة 2023 ويمنحهم شهادات تقدير

هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم تكريمهم اليوم كما سيتم تكريمهم مة ثانية لاحقا، كما وجه الوزير الشكر للإعلام لما بذلوه من جهد، قائلا: التعليم قضية مجتمع.
ومنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة شهادات تقدير.
أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب النجاح في كل شعبة في نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن نسبة النجاح في علمي علوم : 78.62% ونسبة النجاح في علمي رياضة : 79.78%، ونسبة النجاح في الادبي : 78.74%
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47 في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي .
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