وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة 2023 ويمنحهم شهادات تقدير

كتب ــ محمود طه حسين

هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة ، موضحا أنه سيتم تكريمهم اليوم كما سيتم تكريمهم مة ثانية لاحقا، كما وجه الوزير الشكر للإعلام لما بذلوه من جهد، قائلا: التعليم قضية مجتمع.

ومنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة شهادات تقدير.

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب النجاح في كل شعبة في نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن نسبة النجاح في علمي علوم : 78.62% ونسبة النجاح في علمي رياضة : 79.78%، ونسبة النجاح في الادبي : 78.74%

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47 في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي .