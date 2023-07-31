وزير التعليم: شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة، كما تم إعادة تصحيح بعض أوراق الإجابات الخاصة ببعض اللجان لضمان الشفافية والنزاهة وكل طالب يحصل على حقه.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات والإجراءات تمت بامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أن هناك كاميرات مراقبه بلجان الثانوية العامة ويتم التواصل معهم بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، موضحا أنه تم إلغاء كافة تحويلات طلاب الثانوية العامة للجان معينة كما تم تغيير رؤساء اللجان بشكل مستمر

وأكد أن نتيجة الثانوية العامة متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب وتتميز بالعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مشيرا إلى أنه كان يتم تغيير رؤساء اللجان بشكل يومى أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة.