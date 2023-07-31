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وزير التعليم: رسوب 42 ألفا و348 طالبا بامتحانات الثانوية العامة 2023

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:20 م
وزير التعليم: رسوب 42 ألفا و348 طالبا بامتحانات الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتبت – مرام محمد

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كشفت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2022، مشيرا إلى أنه تقدم للامتحانات 763,206 طالب، حضر منهم 759,676 طالب، نجح منهم 598,723، ورسب منهم 42,348.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح ودرجات أوائل الثانوية العامة والمجاميع التكرارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة، كما تم إعادة تصحيح بعض أوراق الإجابات الخاصة ببعض اللجان لضمان الشفافية والنزاهة وكل طالب يحصل على حقه.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات والإجراءات تمت بامتحانات الثانوية العامة.
 
وأضاف أن هناك كاميرات مراقبه بلجان الثانوية العامة ويتم التواصل معهم بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، موضحا أنه تم إلغاء كافة تحويلات طلاب الثانوية العامة للجان معينة كما تم تغيير رؤساء اللجان بشكل مستمر 
 
وأكد أن نتيجة الثانوية العامة متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب وتتميز بالعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مشيرا إلى أنه كان يتم تغيير رؤساء اللجان بشكل يومى أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة.

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