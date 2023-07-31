اليوم السابع
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وزير الإسكان يتفقد مشروعات الإسكان والمرافق بمدن غرب القاهرة

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:13 ص
وزير الإسكان يتفقد مشروعات الإسكان والمرافق بمدن غرب القاهرة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن

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يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة بمدن، حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، يتفقد خلالها مشروعات الإسكان والمرافق والطرق، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.
 
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد الأسبوع الماضي مشروع تطوير محور طلعت حرب، وشارع جمال عبدالناصر، ومشروع سكن كل المصريين، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وعددا من المشروعات المتنوعة بمدينة السادات.
 
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالى والنسق الحضارى للمدينة، والتشديد على دهان واجهات العمارات التى يتم تنفيذها بمعرفة المواطنين، والاهتمام بتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، كما شدد على ضرورة وضع جداول زمنية للمنشآت الصناعية لتصحيح أوضاعها، ومعالجة الصرف الصناعى الخاص بها طبقاً للمعايير القياسية، قبل خروجه من المصنع إلى الشبكة الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها لا تغلق أى منشآت صناعية، بل تؤكد على ضرورة مراعاة المصانع للمعايير المحددة لمعالجة الصرف الصناعى حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها لتنفيذ محطات المعالجة.
 
كما تفقد وزير الإسكان، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع جمال عبدالناصر، وتشمل توسعته بطول 7.8 كم للاتجاهين، وزيادة عرض الطريق من  7.5 : 9 م، فى كل اتجاه، وإضافة أماكن انتظار سيارات، بجانب أعمال رفع كفاءة ودهان العمارات القديمة لتحسين الرؤية البصرية، مع تجميل وتطوير التقاطعات.

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