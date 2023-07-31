وزيرة البيئة: دعم 3 محافظات بـ37.5 مليون جنيه لرفع تراكمات المخلفات

كتبت ـ منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع ملف التراكمات التاريخية للمخلفات فى المحافظات، وتقديم الدعم المالي بحوالى 37.5 مليون جنيه لرفع تراكمات فى 6 مواقع بثلاثة محافظات هى "الغربية، المنوفية، الدقهلية".

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات صحفية، أنه بالتوازى مع إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، من أجل دراسة وتنفيذ التخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وأهمها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي فى بعض المحافظات ومنها الإسكندرية، وتم رفع ما أكثر من مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية فى المحافظة، وتم نقلها إلى المدفن الصحي بالحمام، كما تم تقديم الدعم الفني للمحافظة في إعداد مسودة تعاقد مع شركةنظافة والمحافظة للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية، من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية، إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بمنطقة الحمام.

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جدير بالذكر، أنه حرصت الحكومة على دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لإصدار مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة في مجالات الجمع والنقل والتدوير، لادراجها في الرقم القومي، والدخولهم تحت المظلة التأمينية الاجتماعية، وتدريب العمالة للحصول على مسمى وظيفى فى بطاقة الرقم القومى، من أجل تأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم .