هل لتربية الحيوانات الأليفة فوائد صحية على جسمك ونفسيتك

كتبت نهير عبد النبى

تربية الحيوانات الأليفة من الهوايات التي يفضلها الكثيرون وخصوصًا تربية القطط والكلاب، ويصبح الحيوان الأليف جزءًا حقيقيًا من العائلة، وحسب ما ذكره موقع health يستطيع الحيوان الأليف أن يمنح الإنسان فوائد صحية مهمة ومدهشة أحيانًا وهى:

الفوائد الصحية لتربية حيوان أليف

- تخفيف التوتر

يشعر معظم الأشخاص بالسعادة عند التقليب بين مقاطع الفيديو والصور الطريفة للحيوانات الأليفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركتها مع الأصدقاء، يعطي وجود حيوان أليف حقيقي في المكان شعورًا مماثلًا.

حيث أظهرت الأبحاث أن اللعب مع كلب ومداعبته يقلل من هرمون الكورتيزول؛ ما يساعد على خفض ضغط الدم ويزيد الشعور بالراحة ويقلل التوتر عمومًا.

- الحفاظ على الروتين

كل من لديه حيوان أليف، هو المسئول الحقيقي عن مواعيد وجبات الطعام، يجب أن يستيقظ الشخص كل صباح فقط لأن حيوانه الأليف يود الاستيقاظ.

هذا الدافع للاستيقاظ مفيد جدًا لنا نحن البشر، إذ إنه يساعد على خلق روتين يومي والحفاظ عليه، ما يعطي الشخص دفعة نفسية وبدنية.

- زيادة العلاقات الاجتماعية

يؤدي وجود حيوان أليف إلى خلق مزيد من العلاقات الإنسانية، إذ يتعرف كثير من الغرباء على بعضهم في أثناء أخذهم حيوانهم الأليف للمشي، ثم تبدأ صدفة محادثات عن لطافة هذه الحيوانات، يساعد الحيوان الأليف الإنسان ليكون اجتماعيًا أكثر، ويخفف شعوره بالعزلة عندما يكون في المنزل.

- زيادة الحركة

تعد ممارسة الرياضة الطريق لنمط حياة صحي بالنسبة للدماغ يتفق الخبراء على أن الشخص البالغ يحتاج على الأقل 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الرياضية الهوائية متوسطة الشدة، لكي يحافظ على صحة جيدة.

لا تقتصر الفائدة على تحسين صحة الدماغ فقط، بل تصل إلى التحكم في الوزن وتحسين اللياقة القلبية التنفسية وقوة العضلات، إضافة إلى تقليل خطر الأمراض المزمنة والقاتلة مثل مرض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري.