هليكوبتر سوناك تثير غضب البريطانيين.. "إندبندنت" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تم انتقاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لعيشه "حياة الهليكوبتر" على الرغم من ادعائه أنه يدعم سائقي السيارات.

تعرض رئيس الوزراء البريطاني لانتقادات بسبب قيامه برحلة بطائرة هليكوبتر لمسافة 200 ميل لحضور حدث حملته في ريكسهام ، شمال ويلز ، على الرغم من حقيقة أن الرحلة بالقطار كانت ستستغرق 10 دقائق فقط.

جاء ذلك في الوقت الذي ادعى فيه سوناك أنه "يقف إلى جانب" السائقين وسط مخاوف متزايدة بشأن تكلفة السياسات التي تهدف إلى الحد من استخدام السيارات.

تعرض سوناك لانتقادات لاستخدامه الهليكوبتر لحضور فعاليات الحملة والزيارات الرسمية. في مايو ، وصف بأنه "بعيد عن الجمهور" لأنه دفع أكثر من 10 الاف جنيه إسترليني للسفر بطائرة هليكوبتر خاصة لحضور حفل عشاء حزب المحافظين في ويلز.

وتصاعدت الهجمات على سوناك بعد أن طار في طائرة فاخرة من طراز Bell 429 GlobalRanger يوم الجمعة لزيارة مقر شركة Net World Sports للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت. كانت الرحلة من لندن إلى تشيستر ستبعث أكثر من طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي خلال أكثر الشهور حرارة حتى الآن.

ونددت المدعية العامة في الظل ، إميلي ثورنبيري ، بـ "أسلوب حياة الهليكوبتر" الذي يتبعه سوناك ، مضيفة: "في قضية تلو الأخرى ، يتم اكتشافه".

وقال مصدر من حزب العمل: "من المفارقات أن يصر رئيس الوزراء على هذا الشكل من السفر عندما تكون القروض العقارية عالية للغاية بفضل الخيارات التي اتخذها المحافظون الناس العاملون يتعرضون للإرهاق بسبب فشله كل يوم ، لكن ريشي سوناك لا يزال يتأرجح في الغيوم."

جاء ذلك في الوقت الذي استخدم فيه سوناك مقابلة ليخبر السائقين أنه "يقف إلى جانبهم" ، وأمر بمراجعة مخططات مكافحة السيارات التي تم انتقادها بسبب تراكم الضغط على سائقي السيارات خلال أزمة تكلفة المعيشة.

قال رئيس الوزراء إن معظم الناس يعتمدون على سياراتهم ، وأن السياسات "المعادية للسائقين" لا تأخذ في الحسبان كيف "تعيش العائلات حياتها".

لكن ثورنبيري قالت إن سوناك "يقف بجانب سائقي السيارات من ارتفاع 3000 قدم".

وقالت: "إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها السفر حول بريطانيا هي الهليكوبتر ، دعه يقول ذلك ، لكن توقف عن اعتبارنا حمقى من خلال محاولة إخفاء ذلك باستمرار".

ووصفه النائب العمالي دارين جونز بأنه "ريشي الهليكوبتر" متهماً إياه بإصدار تصريحات "من السماء فوقنا جميعاً".