اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هليكوبتر سوناك تثير غضب البريطانيين.. "إندبندنت" تكشف التفاصيل

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:19 م
هليكوبتر سوناك تثير غضب البريطانيين.. "إندبندنت" تكشف التفاصيل رئيس وزراء بريطانيا
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تم انتقاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لعيشه "حياة الهليكوبتر"  على الرغم من ادعائه أنه يدعم سائقي السيارات.

تعرض رئيس الوزراء البريطاني لانتقادات بسبب قيامه برحلة بطائرة هليكوبتر لمسافة 200 ميل لحضور حدث حملته في ريكسهام ، شمال ويلز ، على الرغم من حقيقة أن الرحلة بالقطار كانت ستستغرق 10 دقائق فقط.

جاء ذلك في الوقت الذي ادعى فيه سوناك أنه "يقف إلى جانب" السائقين وسط مخاوف متزايدة بشأن تكلفة السياسات التي تهدف إلى الحد من استخدام السيارات.

تعرض سوناك لانتقادات لاستخدامه الهليكوبتر لحضور فعاليات الحملة والزيارات الرسمية. في مايو ، وصف بأنه "بعيد عن الجمهور" لأنه دفع أكثر من 10 الاف جنيه إسترليني للسفر بطائرة هليكوبتر خاصة لحضور حفل عشاء حزب المحافظين في ويلز.

وتصاعدت الهجمات على سوناك بعد أن طار في طائرة فاخرة من طراز Bell 429 GlobalRanger يوم الجمعة لزيارة مقر شركة Net World Sports للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت. كانت الرحلة من لندن إلى تشيستر ستبعث أكثر من طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي خلال أكثر الشهور حرارة حتى الآن.

ونددت المدعية العامة في الظل ، إميلي ثورنبيري ، بـ "أسلوب حياة الهليكوبتر" الذي يتبعه سوناك ، مضيفة: "في قضية تلو الأخرى ، يتم اكتشافه".

وقال مصدر من حزب العمل: "من المفارقات أن يصر رئيس الوزراء على هذا الشكل من السفر عندما تكون القروض العقارية عالية للغاية بفضل الخيارات التي اتخذها المحافظون الناس العاملون يتعرضون للإرهاق بسبب فشله كل يوم ، لكن ريشي سوناك لا يزال يتأرجح في الغيوم."

جاء ذلك في الوقت الذي استخدم فيه سوناك مقابلة ليخبر السائقين أنه "يقف إلى جانبهم" ، وأمر بمراجعة مخططات مكافحة السيارات التي تم انتقادها بسبب تراكم الضغط على سائقي السيارات خلال أزمة تكلفة المعيشة.

قال رئيس الوزراء إن معظم الناس يعتمدون على سياراتهم ، وأن السياسات "المعادية للسائقين" لا تأخذ في الحسبان كيف "تعيش العائلات حياتها".

لكن ثورنبيري قالت إن سوناك "يقف بجانب سائقي السيارات من ارتفاع 3000 قدم".

وقالت: "إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها السفر حول بريطانيا هي الهليكوبتر ، دعه يقول ذلك ، لكن توقف عن اعتبارنا حمقى من خلال محاولة إخفاء ذلك باستمرار".

ووصفه النائب العمالي دارين جونز بأنه "ريشي الهليكوبتر" متهماً إياه بإصدار تصريحات "من السماء فوقنا جميعاً".

 


المملكة المتحدة

ريشي سوناك

هليكوبتر

رئيس وزراء بريطانيا

حزب العمال

بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

فوضى فى العطلة الصيفية ببريطانيا بسبب إضرابات السكك الحديدية.. الآلاف يشاركون فى ثالث إضراب خلال 9 أيام للضغط على سوناك لتحسين الأجور.. الحكومة متمسكة بعرضها.. والجارديان: تضرر خطط العائلات والأعمال التجارية

الأحد، 30 يوليو 2023 01:00 ص

الأطباء يصعدون إضرابهم للضغط على حكومة سوناك.. المبتدئون ينضمون للاستشاريين فى إنجلترا ويعلنون التوقف عن العمل 4 أيام فى أغسطس.. جارديان: إلغاء 819 ألف موعد وعملية.. وخسائر القطاع مليارات الجنيهات الإسترلينية

الخميس، 27 يوليو 2023 04:00 ص

جارديان: الأطباء المبتدئون بإنجلترا يضربون 4 أيام فى أغسطس للضغط على سوناك

الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:24 م

إضرابات قطاع الصحة فى إنجلترا تدخل نفقا مظلما بعد انضمام الاستشاريين.. صحف: مشاركتهم الأولى منذ 50 عاما للضغط على حكومة سوناك لتحسين الأجور ومستمرة حتى أغسطس.. والفوضى تتسبب فى تأجيل 49 ألف علاج يوميا

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة