اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 02:34 م
أكرم القصاص
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نقابة القراء: تأجيل التحقيق مع الشيخ حلمى الجمل لعدم اكتمال لجنة القيم

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:33 م
نقابة القراء: تأجيل التحقيق مع الشيخ حلمى الجمل لعدم اكتمال لجنة القيم الشيخ حلمى الجمل
كتب لؤى على

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أعلنت لجنة القيم والتحقيق بنقابة القراء المكلفة بالتحقيق مع العضو الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل قد انعقدت 25 يوليو الجاري، للتحقيق فيما نشره على صفحته الشخصية وما أدلى به ببعض المواقع من تصريحات واتهامات لهيئة مكتب النقابة مالياً وإدارياً وحضر الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل شخصياً ولم تكتمل اللجنة فقررت اللجنة تأجيل التحقيق مع الشيخ حلمى الجمل ليوم 2023/9/19.
 
وكان الشيخ حلمى الجمل، قد وقع على العلم بالموعد وقرار اللجنة أمام مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء.

نقيب القراء

نقابة القراء

حلمى الجمل

القراء



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