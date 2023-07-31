نقابة القراء: تأجيل التحقيق مع الشيخ حلمى الجمل لعدم اكتمال لجنة القيم

كتب لؤى على

أعلنت لجنة القيم والتحقيق بنقابة القراء المكلفة بالتحقيق مع العضو الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل قد انعقدت 25 يوليو الجاري، للتحقيق فيما نشره على صفحته الشخصية وما أدلى به ببعض المواقع من تصريحات واتهامات لهيئة مكتب النقابة مالياً وإدارياً وحضر الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل شخصياً ولم تكتمل اللجنة فقررت اللجنة تأجيل التحقيق مع الشيخ حلمى الجمل ليوم 2023/9/19.

وكان الشيخ حلمى الجمل، قد وقع على العلم بالموعد وقرار اللجنة أمام مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء.