نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بسرعة إصدار قانون العمل

كتبت ــ آية دعبس

شارك خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، بجلسة "تحديات العمل النقابي" مساء أمس، وذلك ضمن فعاليات الحوار الوطنى.

وحدد عيش، 6 محاور لعلاج ما وصفه "معوقات العمل النقابي"، وهى :-

1- سرعة إصدار قانون العمل الجديد بما سيكون له تأثير إيجابى علي زيادة عملية الانتاج وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل.

2- تعظيم دور النقابات العمالية في الجمهورية الجديدة، ويأتي ذلك بواسطة اشراك عمال مصر في كل القرارات والتشريعات المتعلقة بهم والاهتمام بعملية التثقيف والتدريب.

3- تفعيل مواد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، ومدة الدور النقابية من 4 سنوات الي 5 حتى تكون فترة كافية لإعداد صف ثانٍ من القيادات الشابة النقابية لتولي المسؤولية مستقبلاً.

4- تفعيل الإشراف القضائي علي الانتخابات العمالية، حيث أعطي القانون للنقابات والاتحاد العام الشخصية الاعتبارية، وبالتالي أعطاها الحق في إجراء الانتخابات العمالية في الوقت الذي تراه مناسباً طبقا لقرارات الجمعيات العمومية، تنسيقاً مع الجهات المعنية في الدولة، وتتكفل بكافة نفقاته، ومبرراتنا في ذلك تخفيف العبء عن الدولة في انفاق الملايين من الجنيهات على العملية الأنتخابية، ومن ناحية أخرى تطبيق القانون واحترامه ،والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

5- إعادة النظر في نسبة ممثلي العمال داخل المجالس النيابية، حيث يمثل العمال قوة بشرية داخل المجتمع تتجاوز الـ 30 مليون عامل.

6- تعديل صفة العامل، ففي ظل التطور الطبيعي لسوق العمل، ودخول الذكاء الاصطناعي لا يمكن حصر صفة العامل علي كل من يحمل مؤهل متوسط.