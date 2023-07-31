موسكو: الاستخبارات الأجنبية تسعى لتشكيل كتيبة انفصالية في كاريليا

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قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، إن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تحاول زرع الروح الانفصالية لدى سكان منطقة كاريليا الروسية المجاورة لفنلندا وتعمل على تشكيل كتيبة قومية انفصاليه منهم.



وأضاف باتروشيف، خلال اجتماع حول أمن كاريليا، اليوم الاثنين: إن "الاستخبارات الأجنبية تستهدف زعزعة الوضع الاجتماعي والسياسي في جمهورية كاريليا الروسية وإثارة الاضطرابات، وتنشط الاستخبارات الأجنبية لتحفيز النزعة الانفصالية وقبل كل شيء لدى جيل الشباب، في كاريليا تنتشر دعوات للتطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومعلومات عن خطط لإنشاء كتيبة كاريليا القومية للانفصال".



يُذكر أن الاتحاد السوفيتي السابق شن حربا على فنلندا عام 1939 واستولى على جزء منها، أطلق عليه "كاريليا".. ويعيش في منطقة "كاريليا" الروسية العديد من السكان من أصول فنلندية.



