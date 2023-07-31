اليوم السابع
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مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء عن مناطق بمدينة بدر

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:38 م
مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء عن مناطق بمدينة بدر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت ـ رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" مواعيد فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق التابعة لمدينة بدر التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء من الساعة 12 ظهرا و حتى الساعة 1 ظهرا ، وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء والذى سيتم البدء في تطبيقه بدءا من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء، وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وهى كالأتى:
 
1-أكشاك إنارة - محطة صرف 5
 
2-بنزينة طريق السويس
 
3-منطقة مركز الحي الأول
 
4-المجاورة الأولى - الحى الأول
 
5-المجاورة الثانية - حي أول
 
6-مجاورة 3 - الحى الأول
 
7-مجاورة 1 - الحى الأول
 
8-منطقة الحي الأول
 
9-المجاورة الخامسة
 
10-مجاورة 4 الحى الأول.
 
 

تخفيف الاحمال

مدينة بدر

قطع التيار الكهربائي

تخفيف أحمال الكهرباء



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