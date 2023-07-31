مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 13 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس ركاب، وسيارة نقل، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط.

كان اللواء أحمد وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بحدوث حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل، على طريق أسيوط- سوهاج الشرقي، ووجود وفيات ومصابين.

وبالإنتقال والإسعاف وقوة من مديرية أمن أسيوط تبين صحة البلاغ وتبين حدوث حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل، على طريق أسيوط- سوهاج الشرقي، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات أسيوط لتلقى العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة