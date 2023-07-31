مصرع شاب إثر حادث تصادم فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة جامبو به بطريق 36 الحربي الصالحية الجديدة، نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.



تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغا من شرطة النجدة، باصطدام سيارة بشخص مصرعه فى الحال طريق 36 الحربي الصالحية الجديدة""انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ،وتبين من التحريات، أن الحادث أسفر عن مصرع " فريد م أ" 43 سنة مقيم الصالحية الجديدة، متأثرا بإصابته بنزيف وكسور متعددة.



تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.













