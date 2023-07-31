ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن المتحدث قوله "خلال الساعات الماضية، أطللق الروس صواريخ إس -300 على منطقتنا من أراضي منطقة بيلغورود"، موضحا أن مستودعا تابعا لإحدى الشركات التجارية تعرض للقصف في منطقة نوفوبافارسكي بمدينة خاركيف حيث شب حريق على مساحة 200 م 2، وأصيب رجل كان بالقرب من مركز الانفجار، كما أصاب صاروخ آخر أرض منزل خاص في قرية فيليكي برلوك بمنطقة خاركيف، ولم يصب أحد بأذى.

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك اليوم الإثنين إنه خلال الساعات الماضية، هاجمت القوات الروسية منطقة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك.

ونقلت "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ليساك قوله "في الليل، أثارت القوات الروسية الرعب في منطقة نيكوبول حيث تم قصفها 7 مرات، وتم استهداف بلدة مارهانيتس وبلدة نيكوبول، ويجري فحص الأراضي التي تعرضت للهجوم لتحديد الأضرار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.