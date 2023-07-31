اليوم السابع
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مديرية العمل بجنوب سيناء تحصر العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:21 ص
مديرية العمل بجنوب سيناء تحصر العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل العمالة غير منتظمة
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين أن مديريات العمل في المحافظات تواصل دورها في متابعة ملف العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم الدعم للمُسجلين في قاعدة البيانات في كل محافظة، أو الاستمرار في حصرها داخل مواقع العمل، والمشاريع الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل.
 
وأوضحت "الوزارة" أنها تلقت تقريراً جديداً من مديرية عمل محافظة جنوب سيناء بشأن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة.
 
وبحسب البيان قال أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء:تشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات، التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس فرع مدينة ابورديس تحت إشراف الشعبة الهندسية لمكافحة الإرهاب قطاع شرق القناة، بهدف ضمهم إلى قاعدة البيانات، ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وتأمينياً.
 
وأوضح علم الدين، جهود المديرية ومكاتبها المنتشرة في أرجاء المحافظة، في استكمال عمليات الحصر والتسجيل لفئة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها على ارض المحافظة،موضحاً تشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية أحمد مصطفى بمشاركه مكتب عمل أبو رديس وفريق العمل من المديرية وذلك لحصر عمالة المقاولات بإحدى الشركات الكبرى التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس. 
 
وأضاف مدير المديرية ان هناك منظومة عمل متكاملة تخدم فئة العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية،بتقديم 4 منح دورية لها من الحسابات المخصصة لتلك الفئة على مدار العام تبلغ قيمتها 2000 جنيه،وكذلك رعاية إجتماعية في حالات المواليد والوفيات َوالزواج وغيرها، ورعاية صحية في حالة الاحتياج من لأدوية وعمليات جراحية صغري وكبري.
 
 

وزارة العمل

مديرية العمل بجنوب سيناء

العمالة غير المنتظمة

حصر العمالة غير المنتظمة



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