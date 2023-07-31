محافظ شمال سيناء يعلن زراعة 351 ألف فدان فى منطقة وسط سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن مشايخ وسط سيناء التقوا محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى مكتبه بالعريش فى حضور جازى سعد عضو مجلس النواب، عبد الله جهامة، رئيس مجلس جمعية مجاهدى سيناء، على فريج، رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة، عطية قردود، رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة سابقا واحد قيادات وسط سيناء، سليمان الزملوط عضو مجلس النواب، سامى كامل، عضو مجلس النواب، وأكدوا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة فى تنمية سيناء، وأن وسط سيناء يخطو خطوات واسعة نحو التنمية.

وقال جازى سعد عضو مجلس النواب، أن ما تشهده محافظة شمال سيناء وخاصة منطقة وسط سيناء، ملحمة تسطرها جميع أجهزة الدولة بفضل توجيهات فخامة الرئيس.

وأضاف عبد الله جهامة، رئيس مجلس إدارة جمعية مجاهدى سيناء، أن الرئيس يهتم بتنمية وسط سيناء، مطالبا بإنشاء دائرة انتخابية فى وسط سيناء، وتحويل قريتى الجفجافة والقصيمة إلى مدينتين.

ووجه عطية قردود، أحد قيادات وسط سيناء، التحية إلى فخامة الرئيس، كما وجه التحية إلى قواتنا الباسلة التى استطاعت دحر الإرهاب واقتلاع جذوره.

وثمن على فريج، رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة، جهود الدولة فى عودة أهالى قريتى المغارة والمنجم إلى أراضيهم بعد القضاء على الإرهاب، مشيدا بجهود الدولة وتعاون المواطنين.

بدوه أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن أبناء سيناء على وجه العموم وأبناء وسط سيناء على وجه الخصوص لهم دور بطولى كبير على مر التاريخ.

وأضاف المحافظ، أن منطقة وسط سيناء ستشهد حراكا غير عادي خلال الفترة المقبلة فى مجال التنمية، حيث تنفذ الدولة مشروعات عدة فى شتى القطاعات فى المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن محطة معالجة مياه بحر البقر تنتج يوميا 5.6 مليون متر مكعب من المياه لزراعة 456 ألف فدان، منها 351 فدانا فى وسط سيناء، حيث ستكون سيناء سلة غذاء مصر.

أكد المحافظ انه جارى التنسيق لتعيين نائب للمحافظ لمنطقة وسط سيناء حتى يكون على مقربة من المشروعات المنتظر تنفيذها فى وسط سيناء، مشيرا إلى اعلان الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى انشاء خط سكة الحديد فى منطقة وسط سيناء.

أعلن المحافظ عن دعمه لمطالب مشايخ وسط سيناء فى إنشاء دائرة انتخابية فى منطقة وسط سيناء، وتحويل قريتى الجفجافة والقصيمة إلى مدن.