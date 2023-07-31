محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف الخاص بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر

وتم عرض ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماع السابق، واستعراض المقترحات المقدمة من قطاع الكهرباء لاستكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات الغير مخدومة وذلك وفقًا لدراسات محددة، وبما يتناسب مع طبيعة المنطقة والرؤى المستقبلية ، حيث أكدت على ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.

وفى سياق آخر، ناقشت محافظ دمياط، مع مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ملامح الخطة القادمة لاستكمال أعمال الشبكات للمياه والصرف الصحى ودراسة موقف المشروعات الخاصة بذلك القطاع لتغطية المنطقة بهذه الخدمات، كما ناقشت المعوقات التى قد تواجه تلك الخطة لوضع حلول مناسبة وعاجلة، وأكدت على البدء فى التنفيذ لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الفترة القادمة.