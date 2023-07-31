محافظ بنى سويف يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف "بمكتبه" :الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ـــ مساعد وزير التعليم، وذلك في حضور معتز عبد الرءوف رئيس فرع الهيئة بمحافظة بني سويف، إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة بالهيئة ، أسامة ويليام مدير العلاقات العامة بفرع الهيئة ، سماح عادل مسؤول وحدة حياة كريمة، أحمد عبد الموجود مسؤول الاتصال السياسي ، هشام فهيم العلاقات العامة ، نهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي.

ورحب المحافظ برئيس الهيئة العامة،في أول زيارة له لبني سويف،مؤكدا على أن ملف تعليم الكبار في مقدمة أجندة عمل المحافظة وخططها التنموية،في إطار رؤية مصر 2030،مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئة، والتي أثمرت عن تميز بني سويف ضمن المحافظات الأعلى فى معدل التغير في مستوى محو الأمية،خاصة وأن الهيئة شريك فاعل في مبادرات نفذتها المحافظة في مجال تحقيق التنمية المستدامة بالقرى، وكان من أبرزها المشاركة في خطة تنمية القرى المجاورة لواحة ومنطقة ميدوم ضمن إستراتيجية التنمية السياحية.

وثمن المحافظ مشاركة الهيئة في خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بقرى حياة كريمة ،لافتا إلى أنه عقب اللقاء ، سيتم التوجه لتفقد فعاليات مبادرة"أنت الحياة"التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية سدس مركز ببا ،ضمن جهود تعظيم الاستفادة من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها ، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع الوعي والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين بالقرى ليكونوا عناصر محفزة وداعمة لجهود التنمية التي تنفذها الدولة.

من جهته أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للدعم النوعي من قبل المحافظ "د.محمد هاني غنيم "لجهود وأنشطة هيئة تعليم الكبار ببني سويف ،في ظل الرؤية التي تتبناها المحافظة،مؤكدا على أن التغير التنموي والخدمي الملموس الذي تشهده المحافظة،يعزز من مشاركة الهيئة في تنفيذ مزيد من الأنشطة والفعاليات على أرض بني سويف.