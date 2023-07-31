محافظ الوادي الجديد: بدء إجراءات انتقال وتسكين العاملين بالعاصمة الإدارية للمحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبدء إجراءات انتقال وتسكين العاملين بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومديري المديريات ومسئولي الجهات المعنية بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب المحافظ عن اعتزازه بهذه التجربة كونها الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية التي تحاكي العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مؤكدًا أنّها تفتح آفاق الخير لأبناء المحافظة؛ تمهيدًا لتجهيز المديريات التي يتم إخلاءها كمقرّات لفرع جامعة الأزهر.

وأوضح أنّه تم الانتهاء من خطة تسكين مبنى المديريات، مُوجهًا بوضع خطة زمنية لانتقال العاملين بالمديريات الخدمية بدءًا من الأسبوع القادم، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد للإشراف على تسليم المديريات.

وشددّ المحافظ على الانتهاء من كافّة أعمال البنية التحتية والمرافق بنهاية هذا الأسبوع، والتشغيل التجريبي لأجهزة التكييف والتبريد والاتصالات؛ لضمان بدء العمل دون وجود عوائق، وتجهيز نقاط الإسعاف والحماية المدنية. لافتًا أنّه سيتم إعداد زي موحد للعاملين بكل مديرية، وتوفير وسائل مواصلات في مقابل اشتراك شهري للراغبين؛ تيسيرًا على العاملين بالمقر الجديد.