محافظ القاهرة يوجه بحملات لضبط سرقات الكهرباء ومنع تركيب إنارة الزينة

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، بتكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومسئولى الأحياء لمواجهة سرقات الكهرباء، وحظر تركيب الزينات في افتتاح المحلات والأفراح.

وشدد محافظ القاهرة، على تكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق فى المواعيد المحددة واطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها أثناء مواعيد العمل، وفصل كافة الاعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق وأن تلتزم المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الإستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساءً على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75 % مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكبارى والمحاور وأعلي العقارات فى تمام التاسعة مساء.