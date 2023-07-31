اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 07:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة هاتفيا

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:40 م
محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة هاتفيا تهنئة محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة الذين حصدوا 25% من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشعب الثلاث حيث هنأهم بالتفوق متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح.

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها تسعة من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين 36 طالب وطالبة ، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية .

وثمن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز ، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .

والطلاب التسعة الحاصلين على مراكز بين أوائل الجمهورية هم على عامر صلاح الدين بالشعبة الأدبية دمج من مدرسة أمون الخاصة بإدارة الزيتون التعليميه، و3 طلاب بشعبة الرياضيات هم محمود أحمد رزق أحمد من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية ، وأروى حسام مدحت محمد من مدرسة كلية رمسيس الثانوية بنات بإدارة الوايلى التعليمية ، ومرقس شنوده محارب راغب من مدرسة طبرى الحجاز الثانوية العسكرية بإدارة النزهة التعليمية ، وبالشعبية العلمية الطالبة ياسمين شريف حسنى عبد القادر من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادى التعليمية ، و4 طلاب بالشعبة الأدبية من بينهم 3 طلاب بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية عمرو خالد ناصر عفيفي من مدرسة قيتباى الخاصة لغات ، وعز الدين أحمد العوضى من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد ، عائشة هانى محمد فتحى من مدرسة المصرية للغات ، وبإدارة البساتين التعليمية سيف علاء الدين محمد صبحى من مدرسة أمجاد الخاصة .


أوائل الثانوية

الثانوية العامة

محافظ القاهرة

القاهرة



الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تحدد مواعيد انقطاع الكهرباء فى الأحياء وفقا لخطة تخفيف الأحمال.. تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهر غد.. المحافظ يوجه بتخفيف إنارة الشوارع بنسبة 75%.. ويحدد الفئات المستثناة من العمل أونلاين

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:09 م

محافظ القاهرة يوجه بحملات لضبط سرقات الكهرباء ومنع تركيب إنارة الزينة

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:03 م

محافظ القاهرة يناقش إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:05 م

محافظ القاهرة يحدد 4 فئات مستثناة من العمل أون لاين.. التفاصيل

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:00 م

محافظة القاهرة تنفى إزالة حدائق فى روكسى لإنشاء جراج سيارات

الأحد، 30 يوليو 2023 04:15 م

محافظ القاهرة يوقع اتفاقية صداقة مع عاصمة البوسنة والهرسك

الأحد، 30 يوليو 2023 01:50 م

محافظة القاهرة تخفض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بنسبة 75%

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:08 م

محافظ القاهرة يوقع اتفاقا للصداقة مع محافظ عاصمة فيتنام

الخميس، 27 يوليو 2023 09:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة