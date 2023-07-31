محافظ القاهرة يحدد 4 فئات مستثناة من العمل أون لاين.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء خالد عبد العال، كتاب دوري يتعلق بتنظيم العمل بديوان عام واحياء ومديريات محافظة القاهرة ، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والسماح بالعمل من المنزل يوم الاحد من كل اسبوع خلال شهر اغسطس 2023 .. وذلك على النحو التالي:-

يكون العمل من المنزل on line يوم الاحد من كل اسبوع خلال شهر اغسطس 2023 لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والاحياء والمديريات والهيئات والشركات ... على ان يستثنى من ذلك :

1- مديريتي الصحة والتربية والتعليم ويكون لمديري هاتين المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبا بشان السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الاحد من كل اسبوع ، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة

2- شاغلي الوظائف القيادية بالديوان العام والاحياء والمديريات والهيئات والشركات

3- غرف العمليات وادراة الازمات بالديوان العام والاحياء والمديريات والهيئات والشركات

4- المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالاحياء ومديرية الزراعة والادارات التابعة لها

و شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء ، ووجه نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ الاجراءات وتذليل اي معوقات تواجه تنفيذها.