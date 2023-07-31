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محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:42 م
محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة الطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار
الشرقية- إيمان مهنى

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قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التهنئة لأبنائه الطلاب من أبناء المحافظة والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 م، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
 
وهم الطالب عبدالرحمن بيومي حسين والحاصل على المركز الأول علي مستوي الجمهورية ( شعبة الرياضيات دمج تعليمي ) والمُقيد بمدرسة شلشلمون الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.
 
و الطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار والحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية (شعبة العلوم في الدمج التعليمي) والمُقيدة بمدرسة شلشلمون الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.
 
أعرب محافظ الشرقية عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في استكمال المراحل الدراسية المقبلة ، مشيداً بمنظومه التعليم بالمحافظة وما أسفرت عنه من حصد مراكز أولى لأبناء المحافظة على مستوى الجمهورية.
 
وهنأ المحافظ أولياء أمور الطلاب الأوائل مقدما لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لاستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه.
 
الطالب عبدالرحمن بيومي حسين
الطالب عبدالرحمن بيومي حسين

 


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