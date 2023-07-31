محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

كتبت - مرام محمد

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، وهم الطالبة فايزة علي محمد محمود المقيدة بمدرسة المصطفى الثانوية المشتركة بإدارة منشاة القناطر، والطالب محمد حاتم عبد السلام المقيد بمدرسة الأهرامات بنين بإدارة الهرم التعليمية، والطالبة ندا عمر السيد محمد المقيد بمدرسة العجوزة بنات بإدارة العجوزة التعليمية، والطالب معاذ عبد الرحيم أحمد يونس المقيد بمدرسة الأورمان الثانوية بنين بإدارة الدقي التعليمية.

وقدم محافظ الجيزة التهنئة لأسر الطلاب الاوائل خلال الاتصال الهاتفي، معرباً عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والمهنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة و الطموح مؤكدا على أهمية دور الأسرة والذي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة وتوفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

ووجه المحافظ الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في ملف تطوير العملية التعليمية، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.