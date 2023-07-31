لجنة انتخابات "الأطباء": إعلان القوائم النهائية للمرشحين 10 أغسطس المقبل

كتبت ــ آية دعبس

تعلن اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى ل نقابة الأطباء ، القوائم النهائية للمرشحين على مستوى الجمهورية، يوم الخميس 10 أغسطس 2023، وذلك عقب انتهاء فترة التنازلات بين المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات، أنه حتى الآن قد تنازل 83 طبيبا عن 96 مقعدا، ووفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء والصحف الرسمية.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.