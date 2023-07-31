اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 08:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لجنة انتخابات "الأطباء": إعلان القوائم النهائية للمرشحين 10 أغسطس المقبل

الإثنين، 31 يوليو 2023 07:00 ص
لجنة انتخابات "الأطباء": إعلان القوائم النهائية للمرشحين 10 أغسطس المقبل نقابة الأطباء
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، القوائم النهائية للمرشحين على مستوى الجمهورية، يوم الخميس 10 أغسطس 2023، وذلك عقب انتهاء فترة التنازلات بين المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.
 
وأكدت اللجنة العامة للانتخابات، أنه حتى الآن قد تنازل 83 طبيبا عن 96 مقعدا، ووفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء والصحف الرسمية.
 
وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

القوائم النهائية لانتخابات الاطباء

التجديد النصفى للاطباء



الموضوعات المتعلقة

نقابة أطباء القاهرة تمنح ابن الشرقية الدكتور محمد شاهين لقب الطبيب المثالى

الأحد، 23 يوليو 2023 05:43 م

فتح باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء.. السبت المقبل

الخميس، 20 يوليو 2023 07:00 ص

نقابة الأطباء تجتمع مع غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية لبحث تطوير مشروع العلاج

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:03 م

اليوم.. إعلان نتائج فحص 14 طعنا على المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:00 ص

نقابة الأطباء: صرف 276 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال شهر يونيو

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:20 ص

فتح باب الطعون على قوائم المرشحين بانتخابات نقابة الأطباء

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة