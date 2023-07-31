كرولس يعقوب الرابع على الثانوية العامة علمى علوم: حلمى كلية الطب

المنيا - حسن عبد الغفار

قال كرولس يعقوب يونان، الرابع على مستوى الجمهورية علمى علوم بالمنيا بالثانوية العامة، فوجئت باتصال أثناء متابعتى لمباراة الأهلى يخبرنى أننى الرابع على مستوى الجمهورية، لكنى لم أكترث بذلك، وقمت بالاتصال بوالدى، ليتأكد من الخبر وذهبت للعب البلاى استيشن، لكنى وبعد فترة قصيرة تلقيت اتصالا آخر من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يهنئنى بالتفوق وأننى من أوائل الجمهورية حينها صدقت الخبر وعدت مسرعا إلى المنزل وجدت الفرحة والزغاريد فى المنزل.

وأضاف كرولس ابن قرية تله بمحافظة المنيا، كنت منذ بداية العام الدراسى قد حددت جدول لنفسى لتنسيق الوقت حتى يتسنى لى التفوق، ورغم أننى كنت أذاكر حوالى 9 ساعات فى اليوم إلا أننى لم أكن أتوقع أن أكون من أوائل الجمهورية، لكن ربنا دائما يقف مع المجتهدين ولا يضيع تعبهم.

وعن دور الأسرة قال كرولس الأسرة دورها مهم جدا فى هذا التفوق، حيث قاموا بتوفير كافة الأجواء، وكل شيء من أجلى حتى أكون الآن من المتفوقين، وأنا أقدم لهم الشكر على مساعدتى فى تحقيق حلمى للوصول إلى كلية الطب، حيث إن مثلى الأعلى هو الدكتور مجدى يعقوب وأتمنى أن أكون مثله.

وأضاف كرولس، إن أصعب مادة مرت علىّ فى الامتحانات هى مادة الأحياء والتى كانت بالنسبة لى أصعب المواد، لكن الامتحانات كانت مباشرة والحمد لله على هذا وأتمنى أن أكون جديرا بهذا التفوق.